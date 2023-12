Giro d’Italia Femminile. Tappa attraverso l’Umbria. Poi l’arrivo a Foligno

L’Umbria e il ciclismo, un ‘amore’ sempre più forte. La prossima primavera la nostra Regione ospiterà cinque grandi appuntamenti del ciclismo Internazionale: due tappe del Giro d’Italia, altrettante tappe della Tirreno Adriatico e, per la prima volta (novità di grosso spessore) ospiterà l’arrivo di tappa del Giro d’Italia Femminile. Eccoli gli appuntamenti. Giro d’Italia: l’8 maggio, la tappa a cronometro individuale Foligno–Perugia, il giorno successivo, Spoleto sarà sede di partenza della tappa nona frazione che dalla città del Festival porterà la carovana a Prati Di Tivo. In precedenza l’Umbria, il 6 e il 7 marzo sarà teatro di due appuntamenti della Tirreno Adriatico, altra corsa a livello internazionale da sempre un prologo indicativo alla vigilia della Milano Sanremo. Tirreno – Adriatico, la cui presentazione ufficiale è in calendario martedì 21 dicembre a San Benedetto del Tronto, la corsa dei due Mari il 6 marzo sarà sede della 3° tappa che da Volterra arriverà a Gualdo Tadino. Tirreno Adriatico che il giorno successivo partirà da Arrone per raggiungere Giulianova.

A completare il cartellone della presenza del Grande Ciclismo Internazionale sarà come detto il Giro d’Italia Femminile, la cui organizzazione, per la prima volta, sarà a cura della Rcs. Giro Femminile, la cui presentazione è andata in onda nel tardo pomeriggio di ieri l’altro, l’11 luglio arriverà in Umbria con la quinta frazione che da Frontone nella Marche farà tappa a Foligno. Un appuntamento inedito per la città della Giostra della Quintana che dopo aver ospitato in più occasioni il la Corsa in rosa e la Tirreno–Adriatico nei primi giorni di luglio ospiterà, per la prima volta l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia Femminile, corsa alla hanno assicurato la loro presenza alcune delle big del ciclismo femminile: Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Fabiana Luparini e Marta Bastianelli. Appuntamenti a livello internazionale che oltre all’interesse agonistico sono destinali a rappresentare un veicolo turistico non indifferente per valorizzare le bellezze dei territori attraversati e per etichettare sempre l’Umbria , capitale del Grande Ciclismo.

Carlo Luccioni