Giro, bagno di folla per i campioni: è stato un “tripudio rosa”. "Sulle strade 80mila persone"

Perugia, 11 maggio 2024 – Una festa di popolo, migliaia di persone lungo il percorso, immagini Tv trasmesse in tutto il mondo che hanno raccontato le bellezze dell’Umbria. Quando arriva il Giro d’Italia è sempre un trionfo, difficile se non impossibile accada il contrario.

Ed è stato così anche ieri: la settima tappa a cronometro, la più attesa di questa prima settimana del Giro, si è corsa sui 40,6 chilometri da Foligno a Perugia con tanta, tantissima gente: gli organizzatori hanno stimato circa 80mila persone. Dalla partenza di Foligno, passando lungo i rettilinei di Spello, Santa Maria degli Angeli, Bastia, Ponte San Giovanni fino ai sei chilometri di salita da Casaglia a Corso Vannucci, è stato un tripudio di tifosi. Tutto grazie anche al bel tempo e a una giornata davvero gradevole, con sole e vento fresco. E il tratto più affollato è stato proprio quello di Casaglia: sul prolungato strappo di un chilometro e trecento metri c’era davvero la folla delle grandi occasioni, sembrava di stare sulle grandi montagne alpine. Gente che è arrivata fin dalle sette del mattino, un’ora prima che venisse chiuso il traffico. Con persone che si sono organizzate con cibo e bevande per trascorrere lì l’intera giornata. E poi ancora in via Enrico dal Pozzo, l’ultimo strappo prima del saliscendi finale: anche lì centinaia di tifosi.

I più acclamati? Filippo Ganna, certo: quando passa lui il tifo si accende. Grandi applausi anche per Jonathan Milan, il friulano maglia ciclamino. E poi Tadej Pogacar, la vera star è lui: lo sloveno è osannato da tutti, italiani, stranieri, vecchi e giovani, sempre alla ricerca di borracce e cappellini. Quando sale sul palco l’urlo di Corso Vannucci è immenso: a premiarlo il sindaco Andrea Romizi, la presidente della Regione, Donatella Tesei, il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, il presidente della Quintana Domenico Metelli e l’assessore comunale allo Sport, Clara Pastorelli.

Tra i corridori Giulio Pellizzari, marchigiano classe 2003 che è il più giovane del Giro, ma qui in Umbria è un personaggio anche perché ha mosso i primi passi con l’Uc Foligno. Per lui in tanti dopo: Stefano e Alessandro sono arrivati da Assisi per salutarlo. "Correvamo insieme con l’Uc Foligno". Alla fine applausi, spumante per una giornata indimenticabile.

M.N.