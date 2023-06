Giro di false fatturazioni Sequestro della Finanza in un’azienda di Perugia

Un’azienda operativa solo sulla carta, apparentemente priva di esecutività economica che avrebbe di fatto utilizzato delle fatture, ritenute inesistenti, per circa 343mila euro. È tra i destinatari delle misure cautelari chieste e ottenute dalla Dda di Bologna nell’ambito di un’inchiesta su un giro di fatture false per 13,4 milioni di euro e 3,7 milioni di evasione in danno dell’Erario, emesse da otto società cartiere, riconducibili a soggetti ritenuti contigui alla ‘ndrangheta emiliane. A carico dell’azienda, il cui titolare è un 58enne originario di Firenze, residente a Perugia dove ha sede la ditta operante del settore di "altre attività per servizi alle persone", la Guardia di finanza ha eseguito un sequestro. Sono 77 le persone complessivamente indagate, imprenditori e titolari di aziende di svariati settori - dall’edilizia all’alimentare (in particolare ditte di carni) - per la maggior parte insospettabili e incensurate. Polizia e fiamme gialle hanno dato esecuzione a 27 misure cautelari reali con un sequestro per equivalente di 2,5 milioni di euro emesse dal gip del tribunale di Bologna, ma anche conti bloccati e perquisizioni.

Di queste, 15 sono state messe a segno a Reggio Emilia e provincia, dove ha base il locale sodalizio della criminalità organizzata, 4 a Modena e provincia, tre a Parma, due a Mantova e Ferrara, uno a Forlì, Lodi, Pisa, Torino e Verona, e appunto Perugia, dove hanno sede le aziende che, in base alle indagini, avrebbero usufruite delle fatture emesse per delle operazioni che gli investigatori ritengono, sulla base delle indagini condotte, del tutto inesistenti. L’indagine è il seguito dell’operazione “Perseverance“ che nel 2021 aveva portato all’arrestato di otto persone e a 22 condanne di primo grado. In quella fase, gli inquirenti avevano individuato chi avrebbe emesso le fatture false, con l’aggravante del metodo mafioso (dalle intercettazioni emersero minacce e violenze come la pianificazione di "gambizzare o gettare acido") arrivando ad ottenere anche la confisca delle cartiere, in questo secondo filone sono stati individuati chi avrebbe beneficiato delle operazioni fiscali. Gli indagati sono accusati di fatture false e altri reati di natura fiscale, ma non è stata contestata - almeno per il momento - l’aggravante mafiosa.