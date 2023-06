Giro dei condotti nel degrado Appello di Legambiente e Cai "Brutto biglietto da visita"

"Il giro dei condotti è uno dei biglietti da visita della città per il turismo green, il Comune intervenga per effettuare la manutenzione e restituire decoro a quel percorso lasciato nel più assoluto abbandono". È l’appello di Legambiente Spoleto e Cai Spoleto “Enzo Cori“ che scrivono al sindaco Andrea Sisti per sollecitare l’amministrazione ad attivare gli interventi di manutenzione del sentiero e delle opere, così da consentire, una volta riaperto il Ponte delle Torri, fruibilità in tutta sicurezza della splendida passeggiata del Giro dei Condotti. Il sentiero conosciuto come il “Giro dei Condotti“ (così chiamato perché realizzato nel medioevo per consentire l’approvvigionamento idrico di Spoleto delle acque delle sorgenti di Cortaccione attraverso il Ponte delle Torri), rappresenta una delle più caratteristiche e suggestive passeggiate panoramiche a due passi dalla città, punto di partenza per la Valcieca, antica via di collegamento tra Spoleto e la Valnerina. In ogni stagione viene frequentata da centinaia di runners, bikers, turisti o da chi vuole godere di una sana passeggiata immersa nella natura. "Da qualche tempo però – scrivono le associazioni – anche per la chiusura e il perdurare dei lavori di restauro del Ponte delle Torri e del Fortilizio dei Mulini, il percorso è in totale stato di abbandono e l’incuria degli ultimi anni ha degradato e, in alcuni casi, reso pericolosa la passeggiata". Nel primo tratto, fanno notare Legambiente e Cai, l’originaria balaustra in legno, non più curata, è marcita e in vari tratti crollata e non favorisce più la protezione da possibili cadute sul ripidissimo versante roccioso sottostante. Anche le balaustre in metallo, in alcuni punti, presentano distacchi delle protezioni. Le viminate di trattenimento del detrito a monte del sentiero sono ormai gravemente danneggiate e perdono la loro funzione.

Le strutture per gli esercizi del “percorso salute“ e i tavoli e panche realizzate circa venti anni fa, anch’esse in legno, risultano ormai fatiscenti e pericolose. Gli interventi di messa in sicurezza dalla caduta di massi dalle pareti rocciose sovrastanti con la realizzazione di barriere paramassi sono già stati effettuati da tempo quindi ora, oltre alla manutenzione, sarebbe opportuno sostituire gli attrezzi inutilizzabili e gli altri elementi d’arredo che si trovano lungo il percorso ed effettuare la manutenzione ordinaria.