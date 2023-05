Girava in bici con la cocaina pronta per lo spaccio: denunciato

FOLIGNO – Vede i carabinieri e scappa, tentando di disfarsi della droga che aveva con lui. I carabinieri della sezione Radiomobile di Foligno hanno denunciato in stato di libertà un 21enne straniero, ritenuto responsabile del reato di traffico di stupefacenti. I militari, mentre stavano percorrendo via Firenze, hanno notato il giovane a bordo di una bici che, dopo averli visti, ha lasciato il velocipede a terra tentando di dileguarsi rapidamente a piedi in direzione opposta. Dopo essere stato raggiunto e fermato, all’atto del controllo, il soggetto ha tentato di disfarsi di un contenitore di plastica simile a quelli utilizzati per contenere le sorprese nelle uova di cioccolata. I Carabinieri, dopo aver recuperato il contenitore, hanno condotto il ragazzo in caserma per ulteriori accertamenti ed hanno rinvenuto, all’interno della capsula, 6 involucri termosaldati contenenti cocaina, che sono stati posti sotto sequestro.