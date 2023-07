Giovannini (Pd): "A quando l'inizio dei lavori al Pozzo di Orvieto?"

Ritardi nei lavori per la messa in sicurezza del pozzo di San Patrizio che avrebbero dovuti essere avviati tempo fa. Li denuncia il consigliere comunale del Pd Federico Giovannini il quale ne chiede conto al sindaco e agli assessori. "Come mai ancora non sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza del Pozzo nonostante ad aprile sempre ad una mia interrogazione aveva annunciato che i lavori erano stati appaltati ad un’impresa che opera nel settore dei beni culturali? – chiede Giovannini – Ricordo che tali lavori interessano i finestroni con sistemi, concordati con la Soprintendenza, per evitare la caduta delle persone, una adeguata illuminazione a Led dei percorsi di salita e discesa, sistemi anti scivolo da apporre sui gradini e griglia nella parte finale per consentire il regolare deflusso dell’acqua". Giovannini ricorda che il 12 agosto 2022 mezz’ora di pioggia battente bastò a gettare nel panico visitatori che in fondo al pozzo si ritrovarono senza luce con l’acqua che saliva rapidamente.