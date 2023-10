“Giovani strateghi“. Un libro per imparare a gestire le emozioni

Un manuale operativo per realizzare se stessi, nello studio e nel lavoro: è “Giovani strateghi“ (Mind edizioni), il libro di Maria Cristina Nardone e Michele Paternoster che gli autori presenteranno a Perugia, giovedì, alle 11.30 nell’Aula magna della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici a Case Bruciate – da sempre sensibile ai temi che riguardano la formazione e la crescita degli studenti e in generale delle giovani generazioni – dialogando con Andrea Proietti, formatore e coach professionista e ceo di From study to work.