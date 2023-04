Giovani musicisti sotto i riflettori

TERNI Giovani musicisti ternani alla ribalta per la prima edizione dell’ "E-Terni Young Festival", sabato e domenica al giardino del Baravai della Passeggiata, dalle 16.30. "Una due-giorni ricca di appuntamenti musicali, con 21 protagonisti tra giovani artisti e band – spiega il Comune –, che hanno risposto al bando di selezione con entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, confermando la grande vitalità e creatività del panorama musicale giovanile ternano. L’evento, che non ha una finalità competitiva, vuole offrire a tutti i partecipanti la possibilità di esibirsi davanti ad un pubblico numeroso e appassionato e prevede la possibilità, per gli artisti, di ricevere un pass per tutti i concerti della stagione Baravai". Il Festival è organizzato dall’associazione temporanea di scopo composta da Actl coop sociale, Ternana Marathon Club e Le Macchine Celibi società cooperativa.