Giovani generazioni Nasce lo spazio L’Oggi: "Socialità e fantasia: qui dentro si può"

È stato inaugurato ufficialmente – anche se è già attivo e frequentato dall’inizio dell’anno – il nuovo spazio polifunzionale “L’OGGI“, Hub educativo e culturale di prossimita, creato a Ponte San Giovanni dalla cooperativa sociale Densa, in partenariato con l’associazione di promozione sociale Menteglocale e il Comune di Perugia, grazie al sostegno di Fondazione Perugia. Ospitato in un locale di 70 metri quadrati di proprietà di Ater Umbria, in strada dei Loggi 18/d, L’OGGI è pensato per combattere le povertà educative attraverso la creatività e la partecipazione di giovani e adolescenti con l’obiettivo di rendere il territorio più bello, sostenibile e inclusivo. "Da metà gennaio, avvicinandosi la conclusione degli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dello spazio i tra lavori di recupero, arredamenti e acquisto di strumenti tecnologici – L’OGGI – spiega Giulia Paciello di Densa – ha cominciato a proporre delle attività gratuite che in questi mesi hanno già coinvolto oltre 200 persone – ragazze e ragazzi dai 14 ai 20 anni – e che proseguiranno fino all’estate: il corso di fotografia, il corso di graphic e motion design, il gruppo di lettura. E, poi, lo spazio di ascolto psicologico settimanale, che ad oggi ha erogato già 30 ore di sostegno psicologico gratuito. In partenza ci sono ora il corso per la produzione di podcast, una serie di presentazioni di libri e incontri con gli autori, e un percorso di avvicinamento al cinema, per definire in collaborazione con gli utenti i contenuti di una rassegna di proiezioni cinematografiche all’aperto che si terrà in estate. Cinema che tornerà poi anche in autunno, insieme ad altre iniziative e laboratori già in cantiere, con un corso di produzione cinematografica e un cineforum".