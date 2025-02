"Giovani e benessere psichico. Serve un cambio di passo"

"Serve un cambio di passo sul benessere psichico dei giovani, al fine di favorire una più precoce intercettazione del disagio e favorire l’accesso alle cure". A chiederlo è la consigliera regionale Letizia Michelini (Pd) nella mozione che sarà discussa nella seduta dell’Assemblea legislativa di oggi. "Pressioni sociali, mancanza di modelli positivi e valoriali, solitudine e rarefazione dei rapporti sociali, iperstimolazione tecnologica e incertezza del futuro, sono tra le cause dell’aumento dei disagi psicologici ed emotivi tra i giovani – spiega Michelini – anche nella nostra regione, che possono sfociare in veri e propri disturbi, come quelli depressivi o alimentari, aumentare il ricorso alle sostanze o all’abuso di alcol e addirittura incidere sull’aumento di episodi di bullismo. L’obbiettivo della mozione – dice – è mettere al centro delle politiche socio - sanitarie, la salute psicologica e mentale dell’infanzia e dell’adolescenza coinvolgendo neuropsichiatri infantili, psichiatri, psicologi, i servizi educativi e solidali, oltre che i pediatri, e favorendo la creazione di nuovi progetti e percorsi socio - sanitari e la riorganizzazione all’interno dei dipartimenti di salute mentale, dei servizi dedicati in particolare alla fascia 11-25".