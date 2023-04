Giovane morto nell’incidente L’amico al volante patteggia: undici mesi per omicidio stradale

Ha patteggiato la pena di undici mesi, con la sospensione condizionale il ventiquattrenne di Castiglione del Lago finito a processo perché alla guida dell’auto che si schiantò alla rotatoria di Castel del Piano causando la morte, a soli 23 anni di Luka Cifci, anche lui di Castiglione del Lago che viaggiava come passeggero. La mamma e la nonna della vittima sentono così di aver ottenuto un po’ di giustizia per Luka. Il terribile incidente è avvenuto all’alba del 14 ottobre 2022 lungo la Strada Regionale "Pievaiola", nel territorio comunale di Corciano. Cifci, che era seduto sul sedile posteriore, e altri tre giovani stavano rientrando da una serata passata in discoteca a Perugia sull’Alfa Romeo 147 guidata dal 24enne, che procedeva in direzione Perugia-Città della Pieve. Il conducente però, giunto in corrispondenza della rotonda nella quale si era immesso sulla rotatoria, "mantenendo una condotta di guida non adeguata alle condizioni di tempo (orario notturno) e di luogo (presenza di una rotatoria e del cordolo che la delimitava), perdeva il controllo del veicolo che, con la fiancata destra, impattava contro il guardrail che si trovava sul margine destro della carreggiata, non riuscendo a porre in essere le manovre richieste dalla circolazione e di conservare il controllo del veicolo" come scritto nella richiesta di rinvio a giudizio formulata nei suoi confronti dal pm Gennaro Iannarone.

A causa del tremendo urto Luka ha sbattuto violentemente il capo riportando un gravissimo trauma cranio-encefalico che non gli ha lasciato scampo, come confermato dall’esame autoptico disposto sulla salma dal pm ed eseguito dal medico legale Massimo Lancia. All’epoca la tragedia aveva destato profonda commozione e non soltanto a Castiglione del Lago, dove Cifci era cresciuto ed era conosciutissimo, ma anche nella vicina provincia di Arezzo, in particolare a Cortona, dove aveva frequentato l’istituto superiore Angelo Vegni delle Capezzine, mettendo poi a frutto i suoi studi e intraprendendo con successo, da più di due anni, l’attività di chef presso il ristorante Squad Garden, nel centro storico della sua cittadina. Il giovane ha lasciato in un dolore senza fine la mamma Marsela, che con lui ha perduto l’unico figlio, e la nonna Aferdita che vive in Albania, il Paese di origine del ragazzo, nato in Grecia ma stabilitosi in Italia fin da quando aveva 12 anni.

"Nessuna pena sarebbe mai stata commisurata a ripagare la loro perdita - commenta il team legale che assiste la famiglia - ma certo le due donne si aspettavano una risposta diversa dalla giustizia: è dura da accettare che chi ha ucciso il proprio caro, e nel fiore degli anni, possa essersela cavata con neanche un anno, e senza nemmeno aver quanto meno addotto di aver risarcito il danno".