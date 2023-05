Giostra, presentato il Palio L’opera di Dario Agati svelata alla ’’Cena grande’’

Si chiama ’’Senza titolo - la sfida’’ 2023 il Palio di Giostra disegnato da Dario Agati e presentato ieri sera nel corso della ’Cena grande’ della Quintana di Foligno. "Sono partito dall’idea della Giostra: descrivere il rapporto simbiotico tra uomo e cavallo. Ho eseguito una lunga ricerca di immagini, quindi ho cominciato a disegnare la figura di un cavaliere in gara – spiega l’artista – Il tratteggio esatto è stato annullato da un velo di nero che, in parte per mia volonta` e in parte per mera casualita`, ha quasi completamente coperto le forme. Da quel momento in poi la pittura e` stata un susseguirsi di strati di colore secondo una palette cromatica definita dai simboli della Giostra e della citta` di Foligno: il bianco, il rosso e l’oro, ai quali ho aggiunto i colori della mia tavolozza, il nero e il blu".

Nella pittura di Dario Agati la realta` si tramuta nella sua propria apparizione, attraversata dalla memoria personale dell’artista che la depaupera della sua superficie instabile lasciandone la polpa, succosa e imperfetta, soltanto. Il corto circuito che crea non si manifesta unicamente a livello figurativo, ma anche esecutivo: attraverso una stesura temporale dilatata, l’artista costruisce e distrugge a più riprese, affastellando strati sovrapposti di pittura e passaggi materici invertiti.

Più di ottocento, come annunciato alla vigilia, i commensali che hanno degustato i piatti degli chef dei Rioni nella corte del palazzo gentilizio, ispiarati alla cucina dell’epoca barocca. La serata è stata arricchita da video storici e da intramezzi spettacolari sempre all’insegna delle affascinanti atmosfere quintanare. Durante l’evento come si diceva è stato inoltre presentato il Palio, realizzato da Dario Agati, che andrà al cavaliere vincitore della Giostra della Quintana del prossimo 17 giugno. Sempre nel corso della serata è stato estratto l’ordine di partenza per le prove ufficiali che si svolgeranno il 4 giugno al “Campo de li giochi’’ intitolato agli indimenticabili campioni di Giostra Marcello Formica e Paolo Giusti.

Alessandro Orfei