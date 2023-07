Giostra di Ascoli, sigillo folignate Luca Innocenzi torna a vincere e dedica il successo a Gubbini

Dopo lo stop forzato alla Quintana di Foligno, per il Daspo legato alla rissa scoppiata alle prove ufficiali che hanno preceduto la Giostra di giugno nella città della Quintana, per Luca Innocenzi arriva l’ennesimo successo alla Quintana di Ascoli, dove ieri l’altro ha vinto il palio per il sestiere di Porta Solestà. Per il cavaliere folignate è la sedicesima vittoria, che ha voluto dedicare a Massimo Gubbini, cavaliere anche lui folignate il quale non ha potuto prendere parte alla Quintana di Ascoli per il recente, grave infortunio alle prove libere al ’campo de li giochi’ di Foligno, dove Gubbini ha riportato un trauma toracico ed un trauma facciale; incidente costato la vita al cavallo che Gubbini stava testando in pista. Per completare il quadro va ricordato che l’altro assente di ieri l’altro ad Ascoli è stato il cavaliere di Sant’Emidio Pierluigi Chicchini, a sua volta infortunatosi nelle prove nella città marchigiana un paio di settimane fa. Tornando alla vittoria di Innocenzi (che a Foligno corre per il rione Cassero) è stata la 34ma per Solestà. In sella al purosangue inglese Katy Way, Innocenzi dopo una prima tornata incerta, ha poi allungato conquistando 1.990 punti che gli sono valsi la vittoria. Al secondo posto Lorenzo Melosso per Porta Romana, terzo Tommaso Finestra di Sant’Emidio, quarto Denny Coppari di Porta Tufilla, quinto Lorenzo Savini di Porta Maggiore, sesto Nicholas Lionetti della Piazzarola. La Quintana di Ascoli tornerà domenica 6 agosto con la giostra in onore del patrono Sant’Emidio, detta "della tradizione" e di nuovo con in pista molti dei cavalieri protagonisti anche della Giostra della Quintana di Foligno, che tornerà a settembre con la ’’Rivincita’’.