Giorno della verità per 149 dipendenti a Spoleto: incontro decisivo

Giornata decisiva per i 149 dipendenti della ex Maran. Questa mattina a Perugia, alle 9, è previsto l’incontro tra l’assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fiorini, i dirigenti di Hoist Italia srl e di Ixigest, i rappresentanti sindacali e di quelli del Comune di Spoleto per fare il punto sul passaggio di proprietà alla Ixigest del ramo d’azienda spoletino della multinazionale svedese che da qualche anno ha rilevato la ex Maran, l’azienda di recupero crediti fondata dal compianto Nazzareno D’Atanasio. Per la presentazione del nuovo piano aziendale e per conoscere i dettagli del passaggio di proprietà c’è grande attesa perché le istituzioni scongiurano una riduzione del livello occupazionale e il mantenimento delle condizioni di lavoro.

A oggi infatti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono 149, l’azienda può contare su un fatturato di 7 milioni di euro l’anno, ma soprattutto su 25 clienti di prim’ordine. L’acquirente Ixigest di Bologna è un’azienda con un capitale sociale di 140mila Euro. Questo momento del passaggio di proprietà è particolarmente delicato e Regione e Provincia sono pronte a seguire ogni dettaglio. Organizzazioni e rappresentati sindacali chiedono garanzie e sempre oggi nel pomeriggio, dopo l’incontro in regione, è fissata subito l’assemblea sindacale che si terrà nella storica sede aziendale di Santo Chiodo. Già in tarda serata i 149 dipendenti quindi potranno sapere di più sul futuro dell’azienda.