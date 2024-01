Giorno della Memoria. Musica e letteratura per riflettere insieme

“Per non dimenticare“ è il titolo dell’incontro con la scrittrice Lia Levi, giornalista e superstite dell’olocausto, organizzato per venerdì dall’istituto comprensivo Orvieto-Baschi e da Demea Eventi Culturali, in occasione del Giorno della Memoria. Nell’aula magna della scuola “Luca Signorelli“, la signora Levi incontrerà oltre 300 ragazzi che le porgeranno domande dettate dalla suggestione della lettura di due testi: “Una bambina e basta“ e “Ciascuno accanto alla sua notte“. Alle 17, nell’auditorium “Gioacchino Messina“ di palazzo Coelli, il maestro Riccardo Cambri con le struggenti note della sua fisarmonica aprirà il pomeriggio e introdurrà il monologo “16 ottobre 1943“ scritto e recitato da Gilda Pascucci. Durante l’incontro pomeridiano, in un dialogo condotto dalla giornalista Beatrice Curci, si potrà conoscere la storia di questa straordinaria scrittrice della memoria. Levi è autrice sia di romanzi per adulti che per ragazzi. Nel 1967 ha fondato e diretto il mensile di cultura ed informazione ebraica, Shalom.