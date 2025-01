Giorno della Memoria insieme ai bambini

Grande partecipazione alle iniziative promosse dal Comune per la Giornata della memoria. Passeggiata con i bambini che sono stati guidati da Artea nel centro storico dove hanno potuto vedere anche le foto della mostra fotografica curata da Enrico Milanesi dal titolo "Auschwitz 1940-1945. Memoria Silenzio Speranza". In Pinacoteca c’è stata una visita guidata alla collezione dal titolo "Gli artisti e la Shoah". In piazza Gabriotti e nel giardino del Cassero, sono state recitate delle poesie accompagnate da brani eseguiti dalla scuola di musica Puccini.