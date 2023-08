Giornate dell’Artigianato Storico Tra botteghe, taverne e locande

Il rione Prato tornerà ad animarsi dal 24 al 27 agosto per le Giornate dell’Artigianato Storico. Tra botteghe degli antichi mestieri, taverne e locande, costumi d’epoca, spettacoli itineranti di giocoleria, musici, trampolieri, mangiafuoco, saltimbanchi, menestrelli, danzatrici, si prospetta un fine settimana ricco di appuntamenti. Con 25 mestieranti, 15 gruppi di artisti, 7 punti di ristoro che offriranno menù tipici, i residenti nei panni di figuranti e animatori degli angoli più caratteristici dell’abitato insieme agli artigiani, un quartiere intero accoglierà i visitatori per un viaggio coinvolgente ed emozionante nella storia della città, dove condividere una tavola sarà il piacevole inizio di giornate da vivere insieme. Il tutto a partire dal Cenone dei Vitelli alla Cannoniera di giovedì 24 agosto che farà da anteprima alla manifestazione e la novità del mercatino rinascimentale allestito dai bambini del rione per raccogliere fondi in favore degli alluvionati dell’Emilia Romagna. I musei e i monumenti, la Pinacoteca comunale, il Museo diocesano e il campanile cilindrico, saranno visitabili a prezzo ridotto per coloro che mangeranno nelle taverne, nelle locande e nelle osterie. "Nelle Giornate dell’Artigianato Storico ritroviamo le radici dell’identità tifernate, il piacere di respirare una comunità che sa ancora custodire le proprie tradizioni – hanno dichiarato il sindaco Luca Secondi, l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri e l’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti – grazie alle quali viene anche proposto un bellissimo biglietto da visita della nostra città per gli altotiberini, gli umbri e i tanti turisti che stanno frequentando il nostro territorio".

Il presidente della Società Rionale Prato Domenico Duchi ha espresso "la soddisfazione per un’edizione che riaccenderà il fuoco della tradizione all’interno dei vicoli e delle piazze del nostro quartiere, che torneranno a essere luoghi di ritrovo per tutti, attraverso i tanti mestieri, le botteghe e le taverne, gli spettacoli collocati nel cuore della comunità rionale, dove sono ancora forti il senso di appartenenza e il legame con la città". Duchi ha dato conto anche dell’impegno di tutta la società rionale perché la manifestazione offra tante occasioni di divertimento "nel rispetto del senso civico e del piacere di stare insieme senza eccessi".