Giornate del Patrimonio nei musei

Arte in festa con le Giornate Europee del Patrimonio 2025, che tornano sabato e domenica per celebrare il tema “Architetture: l’arte di costruire”. Per l’occasione i Musei Nazionali dell’Umbria propongono un fitto cartellone di iniziative speciali, con apertura serale straordinaria di tutti i musei, sabato 27 al costo simbolico di un euro. Ecco i principali eventi. A Perugia la Galleria Nazionale dell’Umbria resta aperta sabato dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle 21.30) e il pubblico potrà partecipare a due visite guidate al Palazzo dei Priori, alle 19.30 e alle 21, prenotazione obbligatoria alla mail: [email protected]

Anche l’Ipogeo dei Volumni – Necropoli del Palazzone (nella foto) sarà aperto sabato in via straordinaria e gratuita dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle 22) con visite guidate a cura della direttrice Maria Angela Turchetti dietro le quinte del cantiere in corso, ai depositi e al laboratorio di restauro: sabato alle 16, 17.30, 19 e 21, domenica alle 10 e 11.30 (prenotazione obbligatoria al numero 075397969). Apertura straordinaria e gratuita sabato dalle 20 alle 23 anche per il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria. Sabato nella Biblioteca si terrà il convegno “Artisti e Artigiani in Etruria”, domenica mattina un laboratorio didattico per bambini. Villa del Colle del Cardinale è aperta sabato dalle 20 alle 23, tra gli eventi, sabato alle 16 conferenza di Paolo Belardi, alle 21 presentazione del libro di Sergio Sabatini, domenica alle 11 visita guidata, alle 17 Parade.

L’Area Archeologica di Carsulae sabato è aperta dalle 19.40 alle 22.40 a un euro con visite guidate, sabato alle 16 e alle 20.30. domenica alle 11 e 16. E ancora, a Castello Bufalini di San Giustino, oltre all’apertura by night, c’è la visita guidata della direttrice Veruska Picchiarelli al cantiere di restauro e alla mostra documentaria, sabato e domenica alle 15.30 e 17. Sabato alle 21 il libro “Terra d’acqua“. Passando a Spoleto, la Rocca Albornoz propone sabato alle 16 il libro “Leonesse. Le guerre del Rinascimento”, alle 21 il concerto barocco “Amore e follie. Arie e Danze nelle corti italiane del seicento”, alle 21.30 la visita guidata “La Rocca: sfumature di un’architettura”, oltre alla visita ai camminamenti panoramici e alle torri, sabato alle 18.30, domenica 11 e 17. Aperture by night e visite guidate anche ai Museo Archeologici Nazionali di Spoleto e Orvieto, a Palazzo Ducale e al Teatro Romano di Gubbio, al Tempietto sul Clitunno, al Museo Paleontologico di Pietrafitta.