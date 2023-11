FOLIGNO Inizia oggi, nell’ambito della Giornata nazionale dell’albero, al Parco dei Canapè la piantumazione di 32 esemplari arborei. In particolare verranno messi a dimora 5 platani, 25 carpini piramidali e 2 ippocastani. "Le operazioni di piantumazione saranno eseguite materialmente dall’Afor, Agenzia forestale regionale – ha spiegato Riccardo Meloni, vicesindaco con delega ai lavori pubblici –; le nuove piantumazioni andranno in parte a compensare gli abbattimenti che si sono resi necessari negli scorsi mesi a seguito dei danni causati dal maltempo. Il numero degli alberi che saranno piantati è superiore a quello degli abbattuti, a testimonianza dell’interesse e della sensibilità dell’amministrazione comunale verso il tema ambientale. In occasione della Giornata dell’albero, ci saranno anche altre piantumazioni, in collaborazione con associazioni del territorio che, aderendo al regolamento comunale di recente approvazione, hanno deciso di donare alcuni alberi". La Giornata è istituita come ricorrenza nazionale con una legge della Repubblica, entrata in vigore dal febbraio 2013. Si tratta di una Giornata istituita dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per una riflessione sul loro indispensabile contributo alla vita e al clima