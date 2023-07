Giornata mondiale della Gioventù Perugia: 405 ragazzi partiti per Lisbona

"Ragazzi, siete il grande orgoglio di questa Chiesa. Nel guardarvi esprimete la gioia della nostra Chiesa che siete e che siamo. Grazie a ciascuno di voi, alle vostre famiglie". È il ringraziamento profondo, sincero ed augurale dell’arcivescovo Ivan Maffeis rivolto, all’omelia della celebrazione eucaristica di avvio pellegrinaggio, ai 405 giovani perugino-pievesi partecipanti alla Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona, organizzati in venti gruppi, l’altra sera in una gremita chiesa parrocchiale di San Sisto. Celebrazione che ha preceduto la loro partenza per il Portogallo, con sette autobus, intorno alle ore 22.30, dalla frazione del capoluogo umbro. Ad accompagnarli per due settimane in terra portoghese e poi francese (la tappa finale del pellegrinaggio è il Santuario di Lourdes, il 7-8 agosto) sono sedici sacerdoti, oltre diversi educatori e catechisti, tra cui il vicario generale don Simone Sorbaioli, i direttori degli Uffici diocesani di Pastorale Giovanile, don Luca Delunghi, Universitaria e responsabile Coordinamento Oratori Perugini (Cop), don Riccardo Pascolini, del Centro vocazionale, don Samy Cristiano Abu Eideh, della Caritas diocesana, don Marco Briziarelli, il vicario episcopale per la Pastorale, don Simone Pascarosa, e il neo rettore del Pontificio Seminario Regionale, don Francesco Verzini. Al termine della celebrazione l’arcivescovo e il vicario generale, davanti all’altare, hanno consegnato il "kit del pellegrino" a ciascun referente dei venti gruppi con impressa una massima della poetessa Emily Dickinson: "La riva è più sicura, ma a me piace combattere con le onde". Monsignor Maffeis si è poi congedato con una raccomandazione dal tono scherzoso: "Ragazzi, vi affido i vostri preti. Vi accompagniamo con la nostra preghiera e aspettiamo il vostro ritorno sapendo che avrete qualcosa in più".