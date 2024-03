Giornata internazionale della donna: "Tante ancora le sfide da affrontare. Società più equa per la vera parità"

"La Giornata è l’occasione per riflettere sulle sfide, sulle conquiste, sul ruolo e sui diritti delle donne. È un momento per ricordare i progressi compiuti, dal diritto di voto alla partecipazione attiva nella vita politica, economica e sociale del Paese, ma anche per individuare le sfide ancora da affrontare per una vera parità, per una uguaglianza di opportunità e per una cultura del rispetto di genere". Riflessioni della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei che aggiunge: "È necessario creare un terreno fertile affinché le donne possano essere messe nelle condizioni di entrare nel mondo del lavoro ed esprimersi al meglio".

"Per questo, durante il mio mandato, ho posto la massima attenzione sulla questione introducendo, tra le altre, delle misure economiche a favore delle neo mamme e della famiglia, cosicché le donne non si sentano obbligate a scegliere tra famiglia e carriera professionale. Non possiamo, poi, ignorare le sfide sociali e culturali che le donne continuano ad affrontare, tra cui violenze e discriminazioni. È nostro dovere come istituzioni combatterle, garantire sicurezza e rispetto nonché sensibilizzare le nuove generazioni.

In conclusione, vorrei ribadire il mio impegno e quello della Regione a favore della parità di genere e dei diritti delle donne. Solo creando un ambiente inclusivo e rispettoso -conclude Tesei – potremo realizzare pienamente il potenziale delle donne e costruire una società più equa e giusta per tutti".

L’8 marzo è diventato spunto di dibattito anche in Provincia, dove gli studenti del Pieralli e dell’Istituto comprensivo 9 si sono confrontati con la presidente Stefania Proietti, con le consigliere Erika Borghesi e Giuliana Astarita e alcune docenti universitarie, che hanno affrontato il tema del “gender gap” nelle scelte formative ed educative. Il messaggio è chiaro: "Il divario tra generi non è solo un probelma di diritti, ma di benessere" è stato ribadito durante l’incontro dal titolo “Ragazze e percorsi formativi tecnoscientifici: il binomio che funziona”.

"Il 6 aprile del 2000 mi sono laureata in ingegneria meccanica – ha riferito Proietti – per poi diventare dottore di ricerca e creare una start up dedicata all’efficienza energetica. La mia esperienza dimostra che nessun percorso è segnato. Il nostro carisma femminile serve al settore tecnologico e fa la differenza". Mirella Damiani e Maria Giovanna Ranalli (Scienze Politiche) avvertono: escludere le donne significa "che c’è stato uno spreco di talenti ai danni di tutta la collettività".

Silvia Angelici