’Giornata gialloverde’ San Facondino è giovane

GUALDO TADINO – I contradaioli di Porta San Facondino celebrano oggi la tradizionale ’Giornata gialloverde’, dedicata prioritariamente ai giovani e giovanissimi che vivranno un pomeriggio intenso nell’area della scuderia delle Valciglie, saranno protagonisti nei tiri con la fionda, con l’arco e in groppa ai somarelli. In un clima di festa e di socializzazione, forniscono prove importanti alla presenza di giocolieri esperti e dei stessi priori, Luca Fiorucci e Maria Cristina Cocchi. Ci sarà anche il gruppo dei giovani e giovanissimi tamburini, che da tempo si allenano in un apposito spazio nella zona industriale sud. Il tutto con la presenza di membri del comitato della Porta San Facondino e di genitori dei ragazzi; e si penserà anche alla prospettiva del Palio di Primavera del 1° e del 2 giugno, per il quale sono aperte anche le iscrizioni per la partecipazione al corteo storico. Una novità per la Giornata gialloverde di quest’anno è l’apertura di un laboratorio di cucina, nella taverna di via Nucci: verranno prodotti biscotti glassati da servire presso la scuderia, insieme ad altre leccornie, per una gradevole merenda da consumare tutti insieme. A.C.