Giornata di festa in centro Tra maschere e stand

Tante maschere alla corte di Re Dodone, il personaggio tipico della tradizione tifernate. Tutti i rioni insieme in centro storico per festeggiare il ritorno del Carnevale in una giornata da vivere insieme all’edizione mensile di Retrò e ai negozi aperti. A partire dalle ore 15, con la regia dell’amministrazione comunale le società rionali di San Giacomo, Casella, Madonna del Latte, Mattonata, Pesci d’Oro, Prato, Riosecco, Salaiolo-La Tina, San Pio e la pro loco di San Maiano Cinquemiglia e Cornetto oggi sono protagoniste di una festa in maschera nel segno della tradizione e del divertimento. In piazza Matteotti per i bambini coriandoli, musica, animazione, truccabimbi e giochi, ma anche i carri allegorici: Re Dodone, simbolo del Carnevale di Città di Castello, che sarà portato in sfilata dalla società rionale Casella, e l’allestimento a sorpresa della pro loco di San Maiano Cinquemiglia e Cornetto.

Ragazzi e adulti potranno ballare in largo Gildoni, dove un deejay mixerà i dischi da una piattaforma mentre chi avrà voglia di una merenda in compagnia a base di carne alla brace e dolci della tradizione potrà fare tappa negli stand gastronomici allestiti dalle stesse società rionali cittadine. I negozi delle vie e delle piazze principali daranno la possibilità a tutti di approfittare delle ultime occasioni dei saldi invernali e gli espositori provenienti dal centro Italia animeranno Retrò in piazza Garibaldi con tante curiosità e rarità di antiquariato, collezionismo, rigatteria e hobbistica.

Per consentire lo svolgimento degli eventi in programma, il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che di fatto blinda il centro storico e istituisce il divieto di transito e sosta con rimozione forzata (compresi gli autorizzati) dalle ore 9 alle ore 20 di oggi in piazza Matteotti, largo Gildoni, piazza Fanti, corso Cavour, piazza Gabriotti.

Al fine di permettere l’ingresso nel senso contrario alla marcia di Re Dodone, su corso Vittorio Emanuele e nelle vie che si immettono nel suo itinerario sarà vietato il transito veicolare dalle ore 14 alle 16 mentre dalle 6 alle ore 20 vietati il transito veicolare e la sosta (eccetto i mezzi degli espositori) in piazza Garibaldi e in via Gramsci, nel tratto compreso tra via Sant’Antonio e piazza Garibaldi.