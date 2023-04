’Giornata della Terra’: il messaggio "Teniamo insieme passato e futuro"

La celebrazione della ’Giornata della terra’ mi fa pensare immediatamente a San Francesco, a colui che ha cantato e benedetto la terra e il cielo, le piante, gli animali e le creature inanimate, e soprattutto ha cantato e benedetto Dio e gli uomini e le donne di buona volontà. Prendendo ispirazione da lui direi che oggi celebrare la ’Giornata della terra’, del nostro Pianeta, della nostra ’Casa comune’ come ci ha insegnato a dire papa Francesco, significa imparare a tenere insieme le cose e le persone, il tempo e i luoghi, il presente, il passato e il futuro...

Viviamo spesso in una società e secondo stili di vita in cui tutto è frammentato e diviso a compatimenti stagni: c’è il luogo dove si vive ogni giorno e ci sono i posti dove si va in vacanza; c’è il posto di lavoro e c’è la casa; ci sono i luoghi degli impegni, del dovere, e quelli di svago; ci sono i luoghi per le persone sane e l’ospedale, la casa di riposo per chi non sta bene; c’è la città, foresta di cemento, e la riserva ecologica per ammirare la natura; per i bambini c’è la scuola dove si impara e c’è il parco o l’oratorio dove si gioca; ci sono i luoghi dove mettiamo le maschere da ’duri’ per non farci mettere i piedi in testa e il luogo dell’intimità dove ci presentiamo senza difese; ci sono le situazioni in cui assumiamo atteggiamenti formali e quelle in cui viviamo la spontaneità dell’amicizia e dell’affetto; c’è infine l’esperienza della solitudine, esterna eo interiore che sia, dove non facciamo entrare nessuno, e l’esperienza dell’incontro. Spesso la nostra vita è proprio così: frammentata, manca il collegamento, l’unità, la comunicazione: e alla fine ci sentiamo tutti un po’ rotti, spezzati, come le nostre giornate e le nostre relazioni.

Celebrare la ’Giornata della terra’ guardando a San Francesco significa allora riscoprire i legami, perché "tutto è connesso", dice sempre Papa Francesco: ogni gesto di tenerezza sincera verso una persona è una carezza alla terra, ogni atteggiamento di cura e rispetto per la Madre terra è amore concreto verso le persone, quelle che ci sono care e quelle che sono lontane, quelle che ci hanno preceduto e quelle che verranno; e così ogni preghiera sincera così come ogni ascolto e dialogo rinnova il mondo e ne fa un luogo più bello. Spero così che ciascuno di noi, oggi, come ogni giorno, riscopriamo alla scuola di San Francesco, quanto sia preziosa la vita di ciascuno, di ogni persona – ricca o povera, forte o debole, sana e malata, italiana o straniera – e di ogni essere che abita questa fantastica casa che è il mondo, la nostra casa… e la "maneggiamo" con cura. E questa nostra "Casa comune" sarà ancora più bella e più giusta: per ciascuno e per tutti.

fra Giulio Cesareo

Direttore

dell’Ufficio comunicazione

del Sacro Convento