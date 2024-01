’Giornata della memoria’. La città omaggia i martiri

GUALDO TADINO – Diverse le iniziative per celebrare la Giornata della memoria del 2024. Le organizza il Comune. Si inizia sabato 27 gennaio con la prosecuzione del progetto delle "Pietre d’inciampo", iniziato 4 anni fa, con le collocazioni in memoria dei fratelli Filippetti, di Nello Saltutti, Silvio Biscontini, Secondo Bazzucchi, Germano Gaudenzi, Francesco Stella e Antonio Provvedi; quest’anno ad essere ricordati saranno Nello Mendichi e Secondo Tacchi, per i quali saranno incastonate due pietre d’inciampo nella piazza Soprammuro: il soldato Mendichi era nato nel 1923 ed è deceduto per malattia ad Heppenheim (Germania) in un campo di concentramento nel 1944; Tacchi, anche lui soldato, nato nel 1920, è deceduto a Wustegiersdorf (Polonia) per malattia in un campo di concentramento nel 1944. La cerimonia ufficiale è prevista per le 11.30 in piazza Soprammuro, con la presenza di istituzioni, familiari delle vittime e del parroco don Franco Berrettini, che benedirà le pietre d’inciampo. Lunedì 29 gennaio, alle 12, al teatro Don Bosco, la compagnia teatrale "Arte e Dintorni" metterà in scena per gli studenti delle quinte classi dell’Istituto Casimiri l’atto unico "Un eroe da conoscere", dedicato alla figura di don David Berrettini, sacerdote gualdese parroco di Marischio di Fabriano, ucciso dai nazisti nel 1944 dopo che si era consegnato per consentire la liberazione di 23 ostaggi. Ingresso gratuito . Per gli alunni dell’Istituto comprensivo, al teatro Don Bosco, c’è in programma il film "Wonder - White Bird" nelle mattinate del 6 e 7 febbraio.

A.C.