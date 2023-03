Giornata della Cura, visita agli ’Amici del Germoglio’

GUALDO TADINO - C’è anche Gualdo Tadino tra le città che hanno aderito alla prima "Giornata nazionale della Cura della vita delle persone e del pianeta", lanciata dal Comitato promotore della marcia PerugiAssisi, dalla Rete nazionale delle Scuole di pace e da altre organizzazioni. Per celebrare la ricorrenza dell’Equal Care Day, che si celebra il 1° marzo, iniziativa avviata nel 2016 da una rete tedesca di persone e di associazioni, il sindaco Massimiliano Presciutti, insieme ad alcuni rappresentanti locali dell’associazione "Articolo 21", si è recato nella sede del centro socio-riabilitativo dell’associazione "Amici del Germoglio". Il gruppo ha incontrato gli operatori ed i ragazzi e le ragazze che frequentano l’importante struttura; e tutti hanno firmato una speciale tela per suggellare l’importanza e la condivisione dei valori di questa giornata. Il sindaco ha detto: "In occasione di questa speciale ricorrenza, ringrazio tutti coloro che ogni giorno si prendono cura dei ragazzi e delle ragazze che frequentano questo centro e di tutti coloro che operano nelle strutture di tutto il territorio. Li ringrazio vivamente perché tutti i giorni in silenzio svolgono un lavoro incredibile di attenzione verso il prossimo e di questi tempi, dove l’indifferenza purtroppo è sempre più diffusa, non è una cosa così scontata". E’ stato anche ricordato che Gualdo Tadino ha aderito con convinzione alla Giornata nazionale della Cura, insieme ad altre 113 città di 19 regioni, migliaia di studenti e insegnanti usciti dalle loro scuole (133 in totale) per andare a conoscere e ringraziare le persone che si prendono cura degli altri: al pronto soccorso, come donatore di sangue, chi si prende cura degli impoveriti, delle donne vittime di violenza, dei malati oncologici, degli anziani, dei non vedenti, chi accoglie profughi, rifugiati e immigrati, chi si prende cura della città, del quartiere.

Alberto Cecconi