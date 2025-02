Giornata dei Legumi. Educazione alimentare con Fondazione Seppilli

La fagiolina del Trasimeno e i ceci saranno i protagonisti dell’iniziativa conviviale organizzata dalla Fondazione Alessandro e Tullio Seppilli, in occasione della Giornata mondiale dei legumi, che si terrà lunedì, alle 19, al ristorante “Maramao pane e vin“, in via dei Priori. "L’evento mondiale è promosso dalla Fao - spiega Cristina Papa, presidente della Fondazione Seppilli – per valorizzare il ruolo dei legumi, come cibo nutriente e sostenibile dal punto di vista dell’equilibrio del pianeta".