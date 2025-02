Giornata dei calzini spaiati: "La diversità è ricchezza"

Celebrata ieri anche a Corciano la “Giornata dei calzini spaiati“, nata dall’idea di Sabrina Flapp, un’insegnante di una scuola primaria in Friuli. Ispirandosi a personaggi come Pippi Calzelunghe e Patch Adams, l’inventore della terapia del sorriso, ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro: celebrare la diversità e promuovere l’inclusione, affinché nessuno, fin da piccolo, si senta escluso.

La Giornata dei calzini spaiati è un’iniziativa che vuole sensibilizzare sull’importanza dell’inclusione e del rispetto, celebrare le diversità come fonte di ricchezza e unicità per tutti, combattere i pregiudizi e promuovere l’accettazione. "Questa giornata ci insegna che le differenze, di etnia, lingua o abilità, sono una ricchezza da abbracciare – dice la consigliera comunale con delega all’inclusione sociale, salute e disabilità Silvia Guasticchi –. Un’occasione per riflettere sul fatto che la peggiore delle disabilità resta l’insensibilità: l’incapacità di comprendere che siamo tutti speciali proprio perché siamo unici".