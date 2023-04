Giorgione, il ’re della Taverna’ Calendimaggio con lo chef "Cucina tipica e pittoresca"

Canti, musica, cortei, tamburi, teatro, colori, odori, sfida, teatro. E anche cucina. E’conto alla rovescia per il Calendimaggio che, fresco di patrocinio ottenuto dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati per l’edizione 2023, ha attiva una collaborazione d’eccezione, per valorizzare l’offerta turistica della festa e dare slancio alla Taverna dell’ente, nella Sala delle Volte del palazzo comunale. E’ infatti lo chef Giorgione (al secolo Giorgio Barchiesi) a curare il doppio menù, uno per settimana. In alcune serate, poi il cuoco e personaggio tv sarà presente in taverna per incontrare cittadini, turisti e fan e raccontare come nascono i suoi piatti.

"Il menù sarà una proposta inusuale, ma buona – ha commentato Giorgione – Sarà una cucina tipica e pittoresca, senza prodotti sintetici". La volontà è di fare un salto in avanti nel segno della qualità e del territorio, guardando ai visitatori del periodo. Collaborazione Calendimaggio-Giorgione presentata alla presenza, oltre che dello chef, del sindaco Stefania Proietti, dell’assessore Fabrizio Leggio, di Stefano Venarucci, vicepresidente dell’Ente Calendimaggio che ha portato il saluto del presidente Marco Tarquinio, di Simone Menichelli, rappresentante del Comune all’Ente. Anche le Parti hanno le loro taverne: Sotto in via Fortini, Sopra in piazza San Rufino da domani. In corso anche ’… E Vien Calendimaggio’, con tappe di avvicinamento alle festa. Domani, alle 15.30, in Piazza Santa Chiara, la gara di selezione tra i Balestrieri delle Parti per scegliere chi si sfiderà in piazza giovedì 4 maggio, giorno di Madonna Primavera. Martedì, alle 17, nella Sala della Conciliazione la presentazione della giuria che sarà chiamata, nella serata del 6, a decidere la Parte vincente tra Sopra e Sotto.

Maurizio Baglioni