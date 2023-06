Giorgio Tenneroni presidente-baby "Nessuna paura"

TODI – Da alcuni giorni è lui il nuovo presidente del Consiglio comunale. Il giovane Giorgio Tenneroni, 23 anni compiuti, eletto nell’Assemblea appena un anno fa, è stato eletto al posto di Adriano Ruspolini, l’ex vicesindaco che si è allontanato dalla maggioranza rassegnando le dimissioni anche per scelte personali. Ruspolini, che oggi fa parte del gruppo consiliare "Per Todi", aveva fatto il nome di Filippo Sordini quale suo successore ma ad avere la meglio, ottenendo le preferenze della maggioranza anche se non dell’opposizione che ha preferito scheda bianca, è stato Tenneroni. Ruolo importantissimo e delicatissimo quello che ha saputo ritagliarsi, seconda carica del Comune dopo il sindaco: l’esponente di Fratelli d’Italia, alla sua prima esperienza amministrativa, dovrà essere ‘super partes’ e cercare di sopire le polemiche. La storia cittadina è dalla sua parte: tra i suoi antenati più illustri, politici navigati, c’è Luigi Tenneroni, assessore anziano e sindaco facente funzioni per cinque volte, al quale si arrese, il 17 settembre 1860, il governo pontificio cittadino. Ma non è l’unico. Negli Annali della città anche Giuseppe ed Eugenio Tenneroni.

Eppure Giorgio non è solo il più giovane consigliere comunale della storia di Todi ma anche il più giovane presidente del consiglio comunale in un Comune sopra 15mila abitanti. "È una carica che mi onora - afferma - e mi sprona ad impegnarmi con ancora maggiore attenzione per la città; è un segnale positivo poiché dimostra come i timori verso la giovane età possano essere superati da passione, fiducia e impegno. Sono pronto a studiare ed approfondire per essere preparato ad ogni incombenza che questo incarico comporta. Il tutto per dimostrare che Todi è una città per giovani che dà spazio ai giovani".

Susi Felceti