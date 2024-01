Gioielli ’fragili’. Quei Comuni meritano serietà

Ciuffi

C’è un’Umbria, perlopiù collinare e montana, che aspetta di essere protetta e valorizzata quanto merita. E la fotografia che ne ha fatto l’Istat pochi giorni fa ha mostrato, ancora una volta, questa fragilità diffusa di città, borghi, comuni defilati rispetto ai tracciati di strade e superstrade dove invece ci si accapiglia su Nodi e Nodini. Quello dei comuni in perenne allerta e affanno, sia per debolezze socioeconomiche che ambientali, è un problema di lunga data che dovrebbe essere affrontato davvero, per ciò che comporta. Cioè molto. Ci sono momenti e occasioni più propizie di altre, pur nella generale crisi, per tentare di smussare gli angoli più acuti e provare a mettere a frutto in maniera seria tutte le risorse possibili.

Un’opportunità, certo, ma anche un dovere: che diventano fondamentali per il futuro di mezza Umbria. Non esiste magia a buon mercato che possa sciogliere i nodi più intricati, non siamo nel felice finale di una commedia americana; siamo in Italia, anzi nel cuore di un’Italia che quanto a infrastrutture e servizi non di rado si riscopre ancora tagliata fuori dalla modernità. Ora che le campagne elettorali stanno per impazzare e che in molti di questi comuni si tornerà a votare, i toni dovrebbero essere quelli che si convengono a una situazione seria. L’inutilità del contrapporsi su vasti programmi e temi da bar è sotto gli occhi di tutti; speriamo lo rimanga anche in quelli degli elettori che dovranno invece chiedere ai candidati di impegnarsi davvero per risolvere problemi quotidiani, pratici, veri.

Di tutto abbiamo bisogno fuorché della pochezza di uno scontro gonfio di parole retoriche; c’è invece la necessità - vitale - di un accurato e onesto impegno ‘locale’, nella più alta dignità e utilità del termine. È questo che l’Umbria dei ‘fragili’ merita: candidati e politici che prospettino un domani possibile e sappiano tracciarlo. Che non sia un voto a perdere.