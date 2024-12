Giochi luminosi e degustazioni di vino. Felice tutta la famiglia

La Città della Domenica pensa anche ai genitori. Nel week-end, infatti, dalle 12 alle 19.30 degustazioni proposte dalla Cantina Pucciarella. Non solo buon vino: chi vorrà potrà fermarsi a degustare lasagne, carne alla griglia, parmigiana e pietanze della tradizione umbra al Ristorante dell’Elfo, che offre anche menù pensati per i bambini. Intanto proseguono le esperienze magiche tra elfi, animali fantastici luminosi e Babbo Natale. Inoltre, photocontest di Natale per vincere ingressi omaggio al parco.