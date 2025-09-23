Giochi de le Porte nel vivo. Domenica si assegna il Palio

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Umbria
23 set 2025
ALBERTO CECCONI
GUALDO TADINO – E’ la settimana tanto attesa, quella che si conclude nel pomeriggio di domenica prossima con i Giochi de le Porte e l’assegnazione del Palio di San Michele Arcangelo. Sono passati in archivio i tanti eventi promossi dall’Ente Giochi e dalle singole Porte; il partecipatissimo pranzo del portaiolo e le prove delle corse dei somari, a carretto ed a pelo, nel cuore del centro storico, tra due ali di folla, hanno rinfocolato gli entusiasmi e segnato il termine ufficiale della preparazione di giocolieri e di animali. Ora tutte le attenzioni sono rivolte dai tantissimi volontari di ogni Porta alle "finiture" ed a perfezionare ogni aspetto del corteo storico di ciascuno contrada; nelle taverne ci si organizza al meglio. E’ tutto un fervore, un affaccendarsi che vede impegnate diverse centinaia di persone generose ed appassionate. I prossimi appuntamenti: venerdì, alle 18, arrivano nella piazza grande i cortei dei vivandieri con scambio di doni; seguono la consegna delle chiavi della città e l’apertura delle quattro taverne; dalle 21,30 esibizione dei tamburini dell’Ente e di sbandieratori e musici. Sabato dalle 14 prove di tiro; dalle 18 gare tra i balestrieri; alle 21,30 corteo storico e bandi di sfida; domenica, alle 10,30 premiazione del miglior corteo; dalle 14,30, il corteo storico e le gare dalle 16; al termine consegna del palio alla Porta vincitrice e rogo della Bastola. Ospite d’onore della giornata è la città di Cava de Tirreni con il sindaco Servalli.

