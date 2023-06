Giardino terapeutico nel centro ’Il Girasole’

ORVIETO - Si svolgerà stamani dalle 10 alle 12 l’inaugurazione del giardino terapeutico del Centro ’Il Girasole’ di Morrano, risultato di un progetto ’InGiardinoTerapia’ che pone le basi sull’idea del giardino come luogo di cura. Fin dal 2012 il Centro porta avanti, infatti, un programma educativo e terapeutico che utilizza il giardino sensoriale composto da aiuole, olivi, orto, piante aromatiche, culle per la semina, un percorso sensoriale, un tavolo da giardinaggio ad hoc per permettere l’attività anche a chi è in sedia a rotelle. Ogni anno il progetto prevede la realizzazione di un passaggio nuovo. "Il giardino terapeutico - spiegano dalla struttura - è prima di tutto uno spazio mentale e temporale, dedicato alla cura di un’idea, poi di un seme e poi di una pianta". Il progetto è rivolto ad utenti de ’Il Girasole’ con deficit neuromotorio o difficoltà in ambito affettivo-relazionale.