"Giardini, stiamo verificando . Il breccino è solo provvisorio"

PERUGIA Sopralluogo dell’assessore Luca Merli e di alcuni tecnici del Comune ai Giardinetti, dove era stata installata la pista del ghiaccio. Assessore come mai questo sopralluogo?

"Per verificare le condizioni di assestamento della piazza. Che parzialmente ha già recuperato, ma non definitivamente". Come l’avete trovata? "Non ci sono evidenti cambiamenti. Dobbiamo aspettare. Poi faremo una stima dei danni e apriremo una interlocuzione con il gestore della pista per eventuali risarcimenti. Il nostro obiettivo è di restituire alla città una piazza in perfetto stato, almeno nella condizione precedente alla pista". E il breccino rossiccio? "E’stato messo in maniera temporanea. Prima di fare i lavori definitivi". Qualcuno suggerisce anche una riverniciata alle panchine... "Parlatene con il collega assessore Otello Numerini. Lui sicuramente saprà cosa fare".