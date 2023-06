Gianni Daniele nominato ’’vice’’ dell’assemblea di Palazzo Bazzani

TERNI – La presidente della Provincia, Laura Pernazza, ha nominato il nuovo vice presidente dell’assemblea di Palazzo Bazzani: si tratta di Gianni Daniele, attuale capogruppo del gruppo di maggioranza "Provincia Libera". "Ringrazio la presidente Pernazza per la nomina di cui sono onorato _ dichiara Daniele _ Il mio impegno prosegue a servizio dei cittadini e delle comunità che compongono la nostra realtà provinciale. A tale proposito, così come già fatto dalla presidente, voglio rassicurare i cittadini di Terni sul fatto che l’impegno sarà massimo per rappresentare le loro esigenze e quelle del territorio di Terni. La mancanza di consiglieri comunali non impedirà all’amministrazione provinciale di rappresentare la città, tenendo conto della sua importanza". Con le recenti elezioni comunali, infatti, il Consiglio provinciale è privo di rappresentanze ternane e il neo sindaco Stefano Bandecchi aveva duramente contestato la formalizzazione della nuova assemblea di Palazzo Bazzani.