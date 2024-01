Gianluca Anzuini è il Gonfaloniere dei Giochi 2024

Gianluca Anzuini, Priore della Porta di San Martino, è il nuovo Gonfaloniere dei Giochi de le Porte per il 2024. E’ stato eletto sabato con voto quasi plebiscitario: 42 preferenze sul totale di 48. Prende il testimone dal Gonfaloniere uscente, Marco Pannacci della Porta di San Benedetto, affiancherà al vertice dell’Ente Giochi de le Porte il presidente Claudio Zeni. Il nuovo Gonfaloniere- come vuole la tradizione consolidata- ha promesso un’opera per la città: realizzerà "con le forze dei portaioli e degli amici" la pulizia ed il riordino dello storico pozzo della comunità, ubicato nel cuore del centro storico, la piazzetta XX settembre, ed apporrà sopra lo stesso, "col permesso de la sancta Chiesa", un’edicola in onore del santo patrono cittadino, il Beato Angelo, di cui quest’anno si celebra il settecentenario della morte. L’elezione si è svolta segretamente, nel rigoroso rispetto delle regole previste dal cerimoniale del "Bussolo": un piccolo corteo storico, partendo dal palazzo comunale, e formato dai magistrati e dai maggiorenti delle quattro Porte, ha raggiungo la chiesa abbaziale di San Donato, dove i 48 membri del Consiglio, hanno espresso il loro voto, mettendo nel contenitore, il "bussolo", una "pallotta" col colore della Porta del Priore scelto. Erano eleggibili i Priori delle quattro Porte cittadine.

A.C.