’Giammy-Dì’, ricordo di un piccolo amico

CITTA’ DI CASTELLO – In ricordo di Gianmaria tante iniziative promosse dai suoi compagni di classe e dalle sue insegnanti. Ieri i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di La Tina hanno partecipato alla seconda edizione del ’Giammy-Dì’, una giornata per ricordare il piccolo Gianmaria Ciampelli (che annegò in piscina durante un tragico incidente in un campo estivo a soli sei anni nel 2021).

Gli alunni hanno assistito a letture ad alta voce e partecipato al "laboratorio dei ricordi", in collaborazione con la biblioteca ’Giosuè Carducci’ e la scuola di musica ’Giacomo Puccini’. L’evento ha visto la partecipazione del coro di voci bianche della scuola secondaria di primo grado Alighieri-Pascoli.

La famiglia di Giammy, in questa occasione, ha devoluto un contributo alla scuola per sostenere un progetto nato in collaborazione con il Museo del Diario di Pieve Santo Stefano per il prossimo anno scolastico. Nel 2022 sempre per ricordare il piccolo Gianmaria Ciampelli nel plesso della sua scuola, quella di La Tina a Città di Castello era stata intitolata alla sua memoria la biblioteca interna. Per desiderio della famiglia venne inoltre piantato un gelsomino nel cortile a ricordo del piccolo. La manifestazione faceva seguito all’intitolazione a Gianmaria di un ambulatorio di pediatria dell’ospedale tifernate.

A distanza di quasi due anni dalla disgrazia in quel terribile luglio 2021 quando il piccolo morì in un tragico incidente nella piscina di un agriturismo nelle colline tifernati, la sua memoria e il suo ricordo sono insomma sempre vivi e indelebili nel cuore di tutti. A cominciare dagli alunni, dalle insegnanti e da tutto il personale della scuola che il piccolo Gianmaria frequentava.