“Giallo Natale“, due giorni da brividi a Gubbio

L’offerta natalizia di Gubbio si amplia, aprendosi anche al romanzo giallo. In arrivo la prima edizione di “Giallo Natale”, che si svolgerà alla Biblioteca Comunale nel prossimo weekend e che è stato presentato dal sindaco Filippo Stirati, dall’assessore alla cultura Giovanna Uccellani e da Giulia Ciarapica, curatrice del Festival. "Una due giorni ricca di appuntamenti e anche di laboratori, per grandi e piccoli – ha spiegato Ciarapica – in cui protagonisti non saranno soltanto gli scrittori ma anche i lettori". Il programma parte dalle 18.30 di venerdì primo dicembre, con la presentazione dell’ultimo romanzo di Alice Basso (nella foto), “Le aquile della notte”. Doppio appuntamento alle 21: Lia Celi, Gabriella Genisi e François Morlupi condurranno una tavola rotonda sulle mille sfaccettature del Male, mentre l’associazione Alkimia propone una sessione investigativa di Gioco di Ruolo ambientata nel festoso inverno eugubino del 1928. La giornata di sabato due dicembre sarà piena di appuntamenti: dal laboratorio di scrittura creativa a cura di Eleonora della Gatta alle 10 fino allo spettacolo musicale su Edgar Allan Poe, di e con Michele Menichetti e Lorenzo Ghirelli, passando per tavole rotonde, laboratori e presentazioni.

"Siamo convinti – hanno sottolineato il sindaco Stirati e l’assessore Uccellani– che la letteratura gialla sia un grande strumento di riflessione sull’essere umano e sul senso del bene e del male, un mezzo che, attraverso la finzione romanzesca, può accompagnarci in un’impresa grandiosa: la scoperta di sé e del mondo circostante".