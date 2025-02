Già soffia il vento dei Ceri: sabato cominciano i ’Veglioni’

GUBBIO – In città già si respira aria di Ceri. Gennaio è stato quasi completamente dedicato, da parte di tutte e tre le famiglie ceraiole, all’elezione dei capodieci. Sant’Ubaldo ha scelto Giuseppe Piccioloni della manicchia delle Case Popolari per il cero grande, Pietro Ragnacci della manicchia di Padule per il cero mezzano e Lorenzo Lazzeri della manicchia di Ponte d’Assi per il cero piccolo. San Giorgio, invece, ha eletto Giuliano Baldelli della manicchia di Semonte come capodieci del cero grande, Martino Mosca, della manicchia di San Pietro-Sant’Agostino, del cero mezzano ed Edoardo Silvestrelli, della manicchia di Sant’Agostino, del cero piccolo. Discorso diverso per Sant’Antonio, che ha individuato in Mattia Martinelli il capodieci per il cero grande ma deve ancora scegliere gli altri due. Ora spazio alle feste e, in particolare, ai tradizionali veglioni che partiranno nel weekend. Sabato 8 febbraio toccherà ai Santubaldari, il 22 dello stesso mese ai Sangiorgiari e il 1° marzo ai Santantoniari, sempre al Park Hotel ai Cappuccini.