Getta in campo due fumogeni: scatta il Daspo di due anni e mezzo

Avrebbe acceso due fumogeni per poi lanciarli in campo. Per un anno e mezzo non potrà più prendere parte a manifestazioni sportive. Ad essere raggiunto dal Daspo firmato dal questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, è un uomo di 37 anni che il 16 aprile era allo stadio, nel settore ospiti, per assistere alla partita tra Bastia Calcio 1924 e Asd Bevagna, valevole per il campionato di promozione regionale, girone B. Grazie alle indagini e all’attenta visione delle immagini del sistema di videosorveglianza nonché alle riprese effettuate dal posto di segnalamento della polizia scientifica, il personale dell’Uigos è riuscito a risalire all’identità del 37enne. La gravità delle condotte, i precedenti di polizia, la presenza di altri tifosi nel settore in cui sono stati accesi i fumogeni, la vicinanza ai calciatori del punto in cui sono stati lanciati e il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica hanno indotto il questore di a emettere il provvedimento che vieterà al 37enne l’accesso su tutto il territorio nazionale ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive di calcio per la durata di 1 anno e 6 mesi.