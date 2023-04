Gestione scorie di Ast E’ ’stato di agitazione’

“Stato di agitazione“ del personale deciso da Fim Cisl, Fiom Cgil e Rsu alla Tapojarvi, l’azienda che gestisce il parco scorie di Ast. "Sottolineiamo da tempo - sottolineano i sindacati – i vari problemi di polverosità al reparto Metal Recovery e le condizioni di sicurezza, ambiente e carichi di lavoro alla Rampa Scorie.

Pur apprezzando gli impegni presi e gli investimenti che tuttora sta effettuando la Tapojarvi, come azioni di miglioramento impiantistiche ed operative, l’acquisto di nuovi mezzi e attrezzature degli stessi, non possiamo

che dichiararci insoddisfatti della situazione attuale". I sindacati esprimo preoccupazione per "i ritardi di Ast negli investimenti programmati in merito alla costruzione di nuove piazze per il raffreddamento della scoria. I quali compromettono la sicurezza dei lavoratori addetti alla movimentazione della scoria stessa; i carichi di lavoro degli addetti al trasporto paiole, i quali con la sperimentazione in atto, chiesta da Ast, stanno lavorando al limite dei parametri di sicurezza". "Vanno garantite tutte le condizioni di sicurezza – concludono i metalmeccanici – e ai fini della stessa va verificata la fattibilità di quanto sperimentato"