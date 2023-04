Gestione dell’aviosuperficie Sì al nuovo disciplinare

TERNI - Il Consiglio comunale ha approvato una modifica del disciplinare di gestione dell’aviosuperficie “Leonardi“, stipulato a febbraio tra il Comune e la società affidataria Terni Reti per una durata di 8 anni. L’atto approvato opera una modifica degli articoli 12 e 13, sostituendo le modalità di corresponsione di quanto dovuto dall’Ente a Terni Reti. Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 12 del disciplinare aggiornato prevede che il Comune versi alla società affidataria, mediante due quote semestrali, l’importo annuale di 85.284,10 euro quale corrispettivo dovuto a corpo e non, come previsto prima, con rate bimestrali calcolate sulla base del numero di giornate di apertura non remunerativa. La modifica al comma 2 dell’articolo 12 prevede invece la possibilità di rinegoziare il corrispettivo annuo su richiesta della società Terni Reti, nel caso di un aumento di almeno il 15% dei costi di gestione, o su richiesta del Comune, per esigenze legate a espansioni dei compiti e delle attività di gestione dell’Aviosuperficie o di riduzione delle attività del servizio pubblico.