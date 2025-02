Gestione dei fondi Pnrr: intesa tra Comune e Guardia di finanza

UMBERTIDE - Un protocollo di intesa tra il Comune e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia in materia di tutela delle risorse del Pnrr, del Piano Nazionale per gli investimenti complementari e dei programmi cofinanziati dai fondi dell’Unione Europea. Firmato dal sindaco Luca Carizia e dal comandante generale Carlo Tomassini, resterà in vigore sino a fine 2026. L’ ente si impegna a mettere a disposizione della Gdf dati e analisi di contesto relativi all’affidamento di lavori, servizi e forniture, finanziati con fondi del Pnrr, compresi gli eventuali subappalti. Anche nel corso della procedura di selezione e scelta del contraente, il Comune potrà fornire informazioni utili a prevenire e reprimere irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria. Le Fiamme Gialle potranno utilizzare gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti in danno del bilancio comunale, statale e dell’Unione europea. Comune e Gdf potranno organizzare incontri e corsi per il rispettivo personale.