Gestione associata della Municipale, il bilancio è positivo

GUALDO TADINO - Bilancio decisamente positivo per la gestione associata della Polizia municipale "Appennino umbro", attivata da un biennio dai Comuni di Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo e Costacciaro. E’ stato illustrato dal comandante, il maggiore Gianluca Bertoldi, alla presenza dei sindaci Massimiliano Presciutti di Gualdo Tadino, Giampiero Fugnanesi di Sigillo e Andrea Capponi di Costacciaro. Bertoldi, che ha gestito la complessa fase di avvio del servizio consortile, operando dalla sede gualdese ed in quella distaccata di Sigillo, ha evidenziato che sono state ottimizzate le risorse, s’è cercato di offrire servizi migliori con un controllo più capillare per almeno 12 ore al giorno nei territori della fascia della Flaminia; vi hanno operato 15 agenti, 11 dei quali conferiti da Gualdo Tadino e 4 dagli altri Comuni. Il dottor Bertoldi ha fornito anche alcuni dati relativi al 2022: sono state 3.171 le sanzioni (di cui 1.870 nel gualdese): 1.127 per i parcheggi, 81 per velocità eccessiva; sono stati registrati 781 passaggi col rosso al semaforo di Osteria del Gatto (56 di notte); rilevati 56 incidenti stradali, di cui 12 con feriti ed 1 mortale; 88 le irregolarità nel settore dei rifiuti e "fototrappole" attivate. Alla fondata soddisfazione del maggiore Bertoldi, che ha esteso al gualdese la proficua esperienza già fatta negli altri tre piccoli Comuni, s’è aggiunta quella dei sindaci presenti alla conferenza stampa. I primi cittadini hanno evidenziato i notevoli vantaggi per tutti, con l’utilizzo adeguato delle risorse sinergiche, avvalorato dalla buona conoscenza del territorio da parte di tutti gli operatori. "Un servizio più efficace ed efficiente per i cittadini- ha detto il sindaco Presciutti- per cui si potrà perseguire un analogo cammino per realizzare in sinergia anche altri progetti di interesse collettivo".

Alberto Cecconi