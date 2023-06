Gesenu salva il "Post" L’azienda entra nel museo

Alla fine sarà Gesenu a salvare il Post, il museo della scienza e della tecnologia di via del Melo, ormai inattivo da quasi tre anni per colpa di una serie di vicissitudini che lo avevano fatto finire nel dimeticatoio. Ieri la Commissione Bilancio del Comune ha infatti approvato all’unanimità le modifiche dello statuto della Fondazione Post, che prevedono l’ ingresso di un nuovo socio fondatore, che apporterà quelle risorse necessarie a far ripartire il museo e le sue attività. E’ stato prima di tutto il dirigente del Bilancio del Comune, Mirco Rosi Bonci, a illustrare il quadro. Ha ribadito le difficoltà in cui si è trovata negli ultimi anni la Fondazione, è tornato sulla costante e sostanziale riduzione dei contributi Miur 2018-20, confermata anche con riferimento alle annualità 2021-23: la contribuzione, infatti, si è progressivamente ridotta passando da 125mila euro negli anni ante 2018 a 57mila euro fino al 2020. Per il triennio 2021-2023, sulla base della comunicazione del Ministero dell’Università e della Ricerca del 19 maggio scorso, il contributo riconosciuto alla Fondazione per l’anno 2021, confermato per l’anno 2022 (previa rendicontazione), è pari a 12.500 euro. In più ci si è messa la pandemia, controversie in materia di lavoro e le dimissioni di cinque dipendenti. "Prospettive positive possono aprirsi con l’ingresso di Gesenu Spa nel consiglio di amministrazione" ha detto l’assessore Leonardo Varasano . Al centro delle modifiche statutarie proposte per l’assessore c’è quindi la composizione del consiglio di amministrazione: si prevedono cinque componenti di cui tre designati da Gesenu, uno dal Comune e uno dalla Provincia di Perugia. Il presidente della Fondazione continuerà ad essere designato dal Comune. "Le modifiche – ha proseguito Varasano – sottendono il tentativo di rilanciare una realtà culturale che ha sofferto in modo particolare nonostante l’ottima direzione dell’attuale presidente e la presenza di personale altamente qualificato. La Fondazione rappresenta un patrimonio a cui il territorio non può rinunciare, ma serve un cambiamento: la modifica dello statuto e l’ingresso di un nuovo socio comporteranno nuove risorse e un cambio di governance assicurando prospettive future". Speriamo.

M.N.