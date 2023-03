Geronimo Stilton alla Galleria Nazionale Evento... con sorpresa

Geronimo Stilton (nella foto) arriva alla Galleria Nazionale dell’Umbria. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 17 nella Sala Maggiore del museo con il famoso direttore dell’Eco del Roditore che visiterà la Galleria. I bambini possono incontrarlo e per tutti ci sarà un dono speciale, reso ancora più prezioso dal suo… autografo. Partecipare all’attività è semplice: basta prenotare mandando una mail a [email protected], indicando nomi e cognomi del bambino, dell’accompagnatore e un recapito, per una massimo di 40 piccoli partecipanti, accompagnati da un solo adulto. L’attività è gratuita, con ritiro del tagliando di ingresso al bookshop. Occasione per lanciare in grande stile il libro speciale di Geronimo Stilton dedicato al Perugino, “per un viaggio stratopico alla scoperta del grande pittore“. Il volume (edito da Piemme in collaborazione con la Galleria) racconta la vita del pittore, le sue opere e il suo stile in modo chiaro e comprensibile e con tanti box di approfondimento con le curiosità dell’epoca. Il libro è disponile solo al bookshop della Galleria.