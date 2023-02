Genovese: ’Il cinema ama l’Umbria’

"Questa città e l’Umbria sono un posto meraviglioso per accoglienza. Per me Todi è un po’ casa. Sono stato accolto quindici anni fa, quando ho acquistato un casale, ed è ormai un punto di riferimento. Anche l’attività di Umbria Film Commission, volta a portare il cinema nella regione, è importante perché l’Umbria ha paesaggi meravigliosi e le potenzialità per diventare terra di cinema importante".

Con queste parole il regista Paolo Genovese si è concesso a un piccolo gruppo di studenti del giornale del Liceo [email protected] che lo attendevano al Nido dell’Aquila, subito prima di presentare il suo film, ’Il primo giorno della mia vita’. Non poteva mancare del resto a Todi, terra nella quale girò nel 2012 "Un famiglia perfetta" e dove, da due anni, è il direttore artistico di Umbria Cinema Festival. E l’incontro con il pubblico di ieri, sia pure in testa e non in coda alla proiezione, è stato un momento piacevolissimo, utile per capire come sia nato il film e, prima del lockdown, il romanzo da lui scritto cui si è ispirato.

"È un film duro – afferma - il suicidio è un tabù sociale ma estremamente reale, drammatico. Mi sono chiesto a un certo punto se andare avanti con gli sceneggiatori oppure no. Ho pensato agli effetti che poteva avere sul pubblico e a una frase dei fratelli Taviani: ’Cerchiamo di non dare al pubblico ciò che gli piace ma ciò che non sanno potrebbe piacergli". Paolo Genovese – assente per influenza Vittoria Puccini, anche lei nel cast, anche lei innamorata di Todi – ha spiegato come sia nata l’idea della storia, da un documentario visto a New York sul Golden Gate di San Francisco, tristemente famoso anche per l’alto numero di suicidi. "Quello che mi aveva colpito – spiega – è che molti sopravvissuti, nei sette secondi successivi al salto hanno dichiarato di essersi pentiti. Questo il seme che ha fatto nascere il film, cosa può darci la speranza quando abbiamo toccato il fondo". Un film che spinge ad interrogarsi anche sulla ricerca della felicità e su come la condivisione, casuale o forzata, possa essere un elemento di svolta. "Spesso per risollevarsi, per ripartire - afferma Genovese - c’è bisogno di un aiuto".

Susi Felceti