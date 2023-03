’’Genitori in gamba’’ Fondo per sostenere le famiglie degli studenti

L’associazione "Genitori in Gamba" come primo atto del programma delle attività per il 2023, ha finanziato la creazione di un fondo per l’inclusione di 5.000 euro, a totale disposizione dell’Istituto Comprensivo "Tommaso Valenti" di Trevi. La cerimonia di consegna (foto) si è svolta alla presenza del presidente dell’Associazione Gig Luca Busciantella Ricci e alcuni soci che hanno consegnato alla dirigente dell’Istituto Scolastico Simona Perugini l’assegno di 5mila euro che permetteà l’avvio di una serie di iniziative. Iniziative legate alla formazione, come le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione o alcuni laboratori tenuti da esperti, per i quali le famiglie sono chiamate a versare alla scuola un contributo. Le difficoltà legate all’emergenza pandemica e i recenti rincari dovuti alla particolare situazione internazionale, purtroppo possono incidere pesantemente sulle capacità finanziarie delle famiglie. La necessità di far fronte alle spese quotidiane impedisce, a volte, di affrontare ulteriori uscite come quelle per specifici progetti scolastici. L’associazione G.I.G. desidera affiancare le istituzioni nella realizzazione di una scuola inclusiva e il fondo sarà gestito in autonomia dalla scuola. Gli insegnanti di ogni plesso e di ogni grado scolastico, i genitori rappresentanti di classe o le stesse famiglie interessate, potranno segnalare alla dirigente, con la garanzia della massima discrezione, le situazioni di difficoltà per le quali la scuola potrà attingere al fondo.