’Generazioni in dialogo’: "Teniamo qui i giovani"

Una presidente di Regione, un’atleta e una giovane imprenditrice di successo: tre donne sul palco di "Gen2gen: Generazioni in dialogo" il Festival che ieri si è svolto a Castiglione del Lago e che oggi si sposta invece a Panicale per la giornata conclusiva. La governatrice Donatella Tesei, la karateca olimpica Erminia Perfetto e la fondatrice di Corabea hanno spiegato al grande pubblico dell’anfiteatro Rocca del Leone come "è importante non arrendersi mai e vedere i momenti difficili come occasioni per trasformarsi e migliorarsi", e che "il tema dell’ascolto e dell’affiancamento sono fondamentali per la Regione Umbria" che investe nei giovani, fornendo opportunità per farli crescere.

"Far sì che un territorio come il nostro possa offrirti maggiori servizi rispetto a una città, portandoti a rimanere qua, è la sfida che dobbiamo vincere ad oggi" di questo hanno invece parlato Matteo Burico, sindaco di Castiglione del Lago, Giulio Cherubini, sindaco di Panicale e Adriano Bertone, presidente Generazione T. Oggi invece al centro polifunzionale "Occhio" ad aprire il programma alle ore 10 è "Modello Trasimeno", per proseguire "Modello Trasimeno in Toscana". Ore 11:20 il primo intervento divulgativo: "L’uso dei meme nella comunicazione politico-filosofica" con Giulio Armeni, ideatore di Filosofia Coatta e Mattia Angeleri, ideatore di Aqtr. Alle ore 12 talk tra due artisti: Lodo Guenzi e Leo Gassman. Alle ore 14:30 con "Il Trasimeno come area d’innovazione". Sarà poi la volta di "Ripensare il futuro", momento dedicato ai progetti futuri dell’impresa sociale giovanile. Alle ore 16:30 Matteo Saudino e il talk su "Adulti vs ragazzi".